Na sua sétima edição, a FEJAES busca incentivar o empreendedorismo entre os alunos da EJA de Atalaia

Na tarde desta terça-feira (26), a Prefeitura Municipal de Atalaia, através de sua Secretaria de Educação, realizou a sétima edição da Feira do Jovem e Adulto Empreendedor Sustentável – FEJAES. O objetivo da FEJAES é fomentar o empreendedorismo local e estimular a produção criativa, e tem como prioridade a confecção de produtos sustentáveis.

Com uma ótima estrutura montada na Avenida José Procópio de Albuquerque, no bairro José Paulino, os alunos da EJA puderam apresentar o resultado de tudo que foi desenvolvido ao longo deste ano letivo, através dos produtos sustentáveis produzidos pelos alunos, com orientação durante as aulas da disciplina Educação e Trabalho.

Na oportunidade, os alunos puderam não apenas mostrar o que aprenderam sobre empreendedorismo, mas também comercializar os produtos.

Continua após a publicidade

A prefeita Ceci e a secretária municipal de Educação, Glauciane Veiga, estiveram prestigiando o evento. “Artesanatos e produtos caseiros, produzidos pelos nossos alunos. Tudo lindo e de ótima qualidade! Nossa educação segue dando exemplo e teremos uma semana inteirinha de ações da nossa educação”, destacou a prefeita Ceci.