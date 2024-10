“Arrastão da Vitória” leva multidão às ruas de Atalaia em apoio a Ceci e Nicollas

Nesta sexta-feira (4), Atalaia foi palco do maior evento político de sua história: o Arrastão da Vitória, que marcou o encerramento da campanha à reeleição da prefeita Ceci (MDB) e do vice-prefeito Nicollas (PP). A cidade se encheu de energia e confiança, com uma multidão demonstrando seu apoio e reafirmando a continuidade do trabalho realizado pela atual administração.

O evento contou com a participação do senador da República Renan Calheiros, que se uniu ao povo atalaiense para celebrar a trajetória da gestão da prefeita atalaiense e reforçar a importância de sua reeleição.

“Caminhar ao lado do nosso povo me enche de força e propósito. O Arrastão da Vitória foi lindo demais e contou com a presença do nosso senador Renan Calheiros. Milhares de pessoas foram às ruas confirmar o 15! Obrigada a todos que estão conosco nessa luta”, destacou a prefeita Ceci.

O evento foi um marco na história política da cidade, evidenciando não apenas a força da candidatura de Ceci, mas também a mobilização popular em torno de uma gestão que busca dialogar e atender às necessidades da comunidade. A proximidade com a população e a participação ativa de lideranças locais reforçaram a mensagem de que a reeleição é uma escolha pela continuidade do progresso e das conquistas.