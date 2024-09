Cida da Ouricuri reúne apoiadores em grande encontro que contou com as presenças de Ceci e Nicollas.

Os moradores do Distrito Ouricuri, em Atalaia, receberam mais uma vez de braços abertos a candidatura de Cida da Ouricuri à Câmara Municipal, em um grande encontro para apresentação de propostas para melhorias da região. A reunião política contou também com a participação da prefeita Ceci, candidata à reeleição e de Nicollas, candidato a vice-prefeito.

De acordo com a candidata, a decisão de concentrar sua campanha no Distrito Ouricuri é uma forma de agradecer a todos esses anos em que a população vem abrindo as portas de suas casas para a recebê-la e participar de seus projetos. “A população de Ouricuri sabe que podem contar comigo sempre que precisar”.

Cida da Ouricuri ressaltou a importância de mais mulheres na Câmara de Vereadores de Atalaia e do Distrito Ouricuri ter uma representação no legislativo, para trabalhar em parceria com a prefeita Ceci, em busca de melhorias para a comunidade.