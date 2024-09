Alunos do Colégio Inovar sobem ao pódio na OBR 2024 etapa Alagoas

Representada pelo Colégio Inovar, a cidade de Atalaia foi um dos destaques na etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) 2024, realizada neste sábado, 31, no Ginásio do Colégio Santíssimo Sacramento, em Maceió. A competição, que faz parte da Modalidade Prática da OBR, desafia estudantes do ensino fundamental e médio em duas categorias: Robótica de Resgate e Robótica Artística.

Nesta edição, o Colégio Inovar subiu ao pódio quatro vezes, sendo vice-campeão nível II, terceiro lugar nível I, melhor escola particular nível II e melhor robô design nível II.

Os resultados foram celebrados com entusiasmo pela equipe do Colégio Inovar, reforçando o compromisso da escola com a excelência e a inovação no ensino da robótica. Os professores André Vigário e Gildenor Leite desempenharam um papel fundamental na orientação e preparação dos alunos.

Continua após a publicidade

Os alunos que se destacaram na competição foram: Bono Vox Albuquerque, Deyvison Paulino, Igor Domingos, Laura Sofia Gomes, Maria Eduarda Oliveira, Sophya Fidelis, Thalysson Tenório e Victor Napoleão.

Em nota nas redes sociais, o Colégio Inovar destacou o excelente resultado. " Aos nossos alunos, que desempenharam um trabalho fantástico! Isso não é somente sobre a OBR! Foi muito proveitoso vê-los aprendendo no processo, se disponibilizando a aprender, a retomar, a avançar. Neste final de semana vocês foram AGENTES DA INOVAÇÃO. QUE ORGULHO!!!!"

A Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) é uma iniciativa pública e gratuita que visa estimular jovens para as carreiras científico-tecnológicas. Desenvolvida por professores voluntários de universidades em todo o Brasil, a OBR promove o desenvolvimento de habilidades tecnológicas e o pensamento crítico entre os estudantes.