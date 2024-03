Márcio Roberto Tenório toma posse como desembargador do TJAL

Ao tomar posse como desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL), nesta terça (12), Márcio Roberto Tenório de Albuquerque afirmou que chega à Corte para somar. "Vou contribuir para que sempre haja harmonia e espero, cada dia mais, prestar um serviço de excelência para o povo de Alagoas", afirmou.

O novo integrante do TJAL assumiu a vaga destinada ao Ministério Público pelo critério do Quinto Constitucional. Ele substitui o desembargador José Carlos Malta Marques, que se aposentou em janeiro deste ano.

"O sentimento que eu tenho é de dever cumprido com a minha instituição, depois de 37 anos de atuação profíqua. E agora vou ter a oportunidade de, ao invés de promover a justiça, propriamente fazer justiça para o povo alagoano", destacou Márcio Roberto, que nesta terça já participou de sua primeira sessão do Pleno como desembargador.

Continua após a publicidade

A posse administrativa ocorreu na Presidência do TJAL. O presidente Fernando Tourinho deu as boas-vindas e destacou a trajetória de Márcio Roberto. "Ele é um conciliador, um grande homem. Estamos muito esperançosos de que contribuirá muito para os trabalhos aqui no Poder Judiciário".

O procurador-geral de Justiça, Lean Araújo, afirmou que a escolha de Márcio Roberto para o cargo de desembargador foi justa. "A atuação dele resultará no aperfeiçoamento das políticas públicas destinadas à sociedade".

Participaram da solenidade desembargadores, juízes, representantes do Executivo, do Legislativo e do Ministério Público, além de servidores do Tribunal e familiares do empossado.

Márcio Roberto Tenório em sua primeira sessão do Pleno como desembargador. Foto: Caio Loureiro

Histórico

Márcio Roberto Tenório de Albuquerque se formou em Direito pelo Cesmac em 1982. Ingressou no Ministério Público em março de 1987 e atuou como promotor por 23 anos. Em 2010, ascendeu ao cargo de procurador de Justiça. Em 2013, atuou como corregedor e, entre 2017 e 2020, ocupou o cargo de subprocurador-geral. Em abril de 2020, tornou-se procurador-geral de Justiça, cargo que ocupou até ser empossado como desembargador do TJAL.

Diretoria de Comunicação - Dicom TJAL DS

imprensa@tjal.jus.br

Foto: Caio Loureiro