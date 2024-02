Independente Atalaia é campeão do Torneio Nossa Senhora das Brotas 2024

Nesta sexta-feira (2), foi realizada a 4ª edição do Torneio de Futebol Nossa Senhora das Brotas, competição organizada pela Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, em homenagem a Santa Padroeira do município.

O grande campeão foi a equipe do Independente Atalaia, que na primeira fase derrotou o Cruzeiro por 4 a 0, nas semifinais vitórias nos pênaltis por 2 a 0 contra o Real Alto e, na finalíssima, derrotou a equipe do Meninos de Deus por 1 a 0.

“Feliz com o título e com a forma com que o trabalho vem crescendo a cada ano. Agradeço a todos da comissão técnica, ao mister Sales, ao auxiliar Ricardo, ao Coordenador Sérjão e aos nossos atletas. Todos com uma dedicação ímpar para representar o Independente e Atalaia com muita honra. O ano está só começando e já são duas finais, com um vice e um título. Estamos na direção certa e vamos conquistar muito mais, eu acredito. Somos gratos por todos os parceiros que têm prestigiado o trabalho e que chegam para somar, o que é muito importante", destaca o presidente do Independente, Ronaldo Torres.

Além de medalhas e troféu, o campeão e o vice receberam uma premiação em dinheiro.

A secretária municipal de Esportes, Lazer e Juventude, Joana D’arck esteve acompanhando o evento esportivo e participou da entrega da premiação.