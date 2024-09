Independente Atalaia volta a vencer o Gavião Izidorense e está classificado para a próxima fase da Copa Alagoas Sub-20

O Independente Atalaia está classificado para as quartas de finais da Copa Alagoas sub-20 edição 2024. Jogando na tarde desta quarta-feira (25), no estádio Manoel Moreira, em Capela, a equipe atalaiense derrotou o Gavião Izidorense por 3 a 1, confirmando sua classificação para a próxima fase. No primeiro confronto, em Major Izidoro, o Independente já havia vencido por 2 a 0.

José Gabriel, Wesley Vinicius e Jeferson marcaram no primeiro tempo para o Independente, enquanto Danilo descontou para o Gavião no segundo tempo.

Na próxima fase o Independente vai enfrentar o Guarani de Paripueira. O primeiro confronto será em Capela, no estádio Manoel Moreira e o jogo de volta no Campo da UFAL, em Maceió. As datas ainda serão definidas pelas Federação Alagoano de Futebol.

