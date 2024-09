Independente Atalaia vence na estreia da Copa Alagoas categoria sub 20.

Jogando na tarde deste sábado (21), o Independente Atalaia fez sua estreia na Copa Alagoas da categoria sub 20, com vitória por 2 a 0 no jogo de ida, contra o Gavião Izidorense. A partida foi realizada no estádio João Bocão, em Major Izidoro.

Júnior abriu o placar aos 41 minutos do primeiro tempo, e Carlos ampliou aos 41 minutos do segundo tempo, garantindo a vitória da equipe atalaiense.

O Independente agora joga com a vantagem do empate no segundo confronto, para avançar para a próxima fase da competição. A partida está para quarta-feira (25), às 15h, no estádio Manoel Moreira, em Capela.