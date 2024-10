Independente Atalaia estreia com empate no Alagoano Sub-15

Os crias do Independente Atalaia entraram em campo na tarde deste domingo (13), em sua estreia pelo Campeonato Alagoano Sub-15. No estádio Puluca, no município de Boca da Mata, o IAFC empatou em 1 a 1 com o Centro Esportivo Júnior.

A equipe atalaiense abriu o placar com o volante Everton, que acertou um belo chute no ângulo. Mas, logo em seguida, sofreu o empate com gol de Reinaldo para o Júnior. Os atalaienses seguiram pressionando, mas não conseguiu voltar a frente no marcado.

De acordo com a tabela divulgada pela Federação Alagoana, o próximo confronto do Independente será contra o Atletico Metropolitano, já nesta semana, com dia e o horário a ser confirmado.

O Independente Atalaia está no Grupo A, junto com as equipes do Júnior, Murici, Atlético Bocamatense, Miguelense e Atlético Metropolitano.

A equipe conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Atalaia.