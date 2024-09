Independente Atalaia enfrentará o Gavião Izidorense na primeira fase da Copa Alagoas Sub-20 2024.

Sorteio realizado pela Federação Alagoano de Futebol nesta quarta-feira (11), definiu o adversário do Independente Atalaia nas oitavas de final da Copa Alagoas Sub-20. A equipe atalaiense enfrentará o Gavião Izidorense na primeira fase da competição.

Semifinalista do Alagoano 2024 da categoria, a equipe atalaiense ficou no bloco 1 do sorteio.

A competição tem início no próximo dia 18, mas o Independente faz o primeiro jogo no sábado, 21, a partir das 15 horas, no estádio João Bocão, em Major Izidoro. O jogo de volta será no estádio Manoel Moreira, em Capela.

Continua após a publicidade

A Copa será dividida em quatro fases: oitavas de final, quartas de final, semifinal e final, com todos os confrontos em formato de ida e volta. A grande final está projetada para 6 de novembro.