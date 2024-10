Independente Atalaia supera o Guarani de Paripueira por 2 a 0 e avança às semifinais da Copa Alagoas 2024.

Pelo jogo de volta das quartas de finais da Copa Alagoas 2024, disputado na tarde desta terça-feira (8), no estádio Universitário, em Maceió, o Independente Atalaia venceu o Guarani pelo placar de 2 a 0 e garantiu a classificação para as semifinais da competição. No jogo de ida, realizado em Capela, foi empate por 2 a 2.

Os gols da equipe atalaiense foram marcados por Guilherme no primeiro tempo e por Matheus Borges, na etapa final.

Nas semifinais, o Independente vai enfrentar o CEO de Olhos D'água. O Independente é mandante no primeiro confronto e vai mandar seu jogo no Povoado Periperi, na cidade de Boca da Mata.