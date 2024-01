Equipes do Independente Atalaia empatam em estreia na V Copa Leão do Norte.

Mesmo superior em campo e criando bastante chances de gol, as equipes Sub-17 e Sub-20 do Independente Atalaia (IAFC) estrearam com empate na tarde desta segunda-feira (15), na V Copa Leão do Norte, disputada no Estado de Pernambuco.

A equipe Sub-17 enfrentou o time paraibano do TDA, ficando no 0 a 0. Já o Sub-20, com gol do centroavante Pedro, saiu na frente do Boca Junior do Pará, mas sofreu empate em um polêmico pênalti marcado pela arbitragem. A equipe atalaiense Sub-20 teve ainda um pênalti não marcado e dois jogados expulsos por reclamação, o zagueiro Felipe e o atacante André.

“Estamos numa preparação na Copa Leão do Norte e na estreia nos Sub-17 e Sub-20 fomos superiores aos adversários. Tiveram erros sim da arbitragem, não há como negar, mas não queremos colocar a culpa em ninguém, mas os erros influenciaram os resultados que deveriam ser de vitórias nos dois confrontos, pois fomos melhores. Também cobrei os jogadores no aproveitamento, precisamos ser mas pontuais nas chances criadas, foram sete chances claras para marcar no Sub-17 e não fizemos isso. Da mesma forma ocorreu no Sub-20, nosso volume foi superior, criamos bastante, fizemos o gol e poderíamos ter ampliado”, destaca o Mister Sales.

O próximo adversário do Sub-17 será contra o Primavera (PE), na manhã desta terça-feira (16). Já o Sub-20 entra em campo nesta quarta-feira (17), contra o Camocim (PE).

A Copa Leão do Norte é uma das maiores competições de futebol de base do Nordeste, contando com a participação de equipes de Pernambuco e também de outros estados, como Alagoas, Ceará, Paraíba e Pará. A competição também se destaca pela presença de observadores técnicos de vários clubes e empresários.

Projeto fundado em 2021, o Independente Atalaia vem evoluindo a cada competição de base que disputa, principalmente as organizadas pela Federação Alagoano de Futebol. Vem se organizando para profissionalizar para manter uma equipe principal. Para isso, conta com o apoio da Prefeitura de Atalaia, da Secretaria Municipal de Esportes, da Imperial Alagoas, do Aloísio Chulapa, da Rubrac e de todos os atalaienses que muito acreditam nesse grande projeto.