Parceria com Aloísio Chulapa reforça projeto de sucesso do Independente Atalaia.

Aloísio Chulapa já é um nome importante na história do Independente Atalaia. Em 2022, o ídolo do esporte atalaiense conseguiu, em tempo recorde, o material completo de jogo (1º e 2º uniformes) que possibilitou a equipe atalaiense participar do Campeonato Alagoano da categoria Sub-17.

Só que na tarde desta quinta-feira (11), Aloísio Chulapa e Independente Atalaia deram novamente as mãos, para firmar uma importante parceria e somar forças neste projeto de sucesso que já vem colhendo bons frutos ao longo dos últimos anos.

Chulapa esteve no estádio O Luizão, onde ao lado do diretor-presidente Ronaldo Torres, do treinador Sales Nery e demais membros da diretoria do Independente, foi apresentado aos jovens atletas das categorias de base, como o mais novo parceiro do projeto. Embaixador da Diadora no Brasil, o campeão mundial pelo São Paulo em 2005, aproveitou a oportunidade para fazer a entrega de uma chuteira para cada atleta.

“Estou muito feliz em poder mais uma vez somar com este projeto do Independente e ajudar essa garotada que quer realizar o sonho de ser um jogador profissional de futebol e levar o nome da nossa terra Atalaia. É um orgulho para nós ver jogadores sair da nossa terra e representar Atalaia. No que depender de mim para ajudar e colaborar, podem contar comigo”, destacou Aloísio, que também disponibilizou toda a estrutura do Clube do Chula, para ajudar na preparação das categorias de base do Independente.

Chulapa chega em um momento importante, onde a equipe vem buscando apoio para sua profissionalização junto a Confederação Brasileira de Futebol e assim disputar as competições principais da Federação Alagoana de Futebol.

Nesta sexta-feira (12), as equipes das categorias sub-17 e sub-20 do Independente, viajam para Pernambuco, onde entre os dias 13 a 21 de janeiro, disputam a V Copa Leão do Norte, nas cidades de Sairé e Camocim de São Felix.

Importante destacar que a equipe fundada no dia 16 de agosto de 2021 também conta com o importante apoio da Prefeitura Municipal de Atalaia, da Secretaria Municipal de Esportes, da Robrac e da Imperial Alagoas.