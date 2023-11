Proposta do deputado Ronaldo Medeiros visa reconhecer a Igreja de Nossa Senhora das Brotas como patrimônio material do Estado de AL

A Igreja Matriz de Nossa Senhora das Brotas é um dos principais cartões postais da cidade de Atalaia, atraindo visitantes que se encantam com seus traços arquitetônicos que remota as últimas décadas do XVIII, quando em 1777, foram iniciados os trabalhos que transformaram o pequeno templo numa imponente Matriz protobarroca.

Visando a valorização e a preservação dessa história secular, o deputado estadual Ronaldo Medeiros, atendeu a um pedido do Instituto Zequinha Batinga, através do amigo Francisco Batinga e apresentou um projeto de lei que propõe declarar o templo como patrimônio histórico material de Alagoas.

Com a aprovação do Projeto na Assembleia Legislativa, a Igreja de Nossa Senhora das Brotas passará a ser o primeiro bem físico em Atalaia, reconhecido como patrimônio material, e, com isso, a compor o patrimônio histórico-cultural de Alagoas.

O deputado apresentou um outro projeto de lei, cuja proposta visa tornar a festa em celebração a Padroeira de Atalaia, Nossa Senhora das Brotas, especialmente o dia 2 de fevereiro, como patrimônio histórico, cultural e bem imaterial do Estado de Alagoas.

“Um ato crucial de preservação de nossa cultura e história, pois fará da preservação do templo e das festividades em honra a Padroeira Nossa Senhora das Brotas, um interesse do Estado de Alagoas. Em nome de todos os atalaienses, expresso profunda gratidão ao amigo deputado Ronaldo Medeiros por essa iniciativa tão significativa”, comenta Francisco Batinga.