Mais de 200 famílias em Atalaia são beneficiadas com o Aluguel Social: "dignidade e cuidado com as pessoas", diz Ceci

Em Atalaia, mais de 200 famílias são contempladas com o benefício do aluguel social, uma iniciativa que busca amparar aqueles em situações de vulnerabilidade transitória ou temporária, situações de calamidade pública ou mesmo em situação de rua.

"O aluguel social é um benefício destinado a garantir dignidade e um lar temporário para as famílias de Atalaia que estão passando por momentos difíceis", afirmou a prefeita Ceci.

"Estamos aqui para garantir que cada cidadão de Atalaia tenha uma qualidade de vida melhor, e o programa de aluguel social é uma etapa fundamental nesse compromisso", complementou a gestora.

O benefício tem duração inicial de seis meses, com a possibilidade de renovação por até um ano, assegurando que as famílias tenham o apoio necessário para se reerguerem. Durante esse período, as famílias beneficiadas são cuidadosamente acompanhadas por equipes técnicas especializadas do setor de habitação, garantindo que recebam não apenas assistência financeira, mas também orientação e apoio contínuos.

Para solicitar o aluguel social, os beneficiários devem apresentar CPF, RG do beneficiário e do locatário, comprovante de residência da casa onde o beneficiário irá residir temporariamente, dados bancários do locatário e o NIS (Número de Identificação Social) do beneficiário.

"A nossa missão é assegurar que o benefício chegue a quem realmente precisa, facilitando o acesso e garantindo que todos os critérios sejam cumpridos para uma distribuição justa e eficaz", destacou a prefeita Ceci.

Segundo Ceci, o programa reforça o compromisso da administração municipal em promover melhor qualidade de vida para todos os atalaienses, garantindo que ninguém seja deixado para trás.