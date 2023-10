Vereador Cicinho Melo promove animada festa para as crianças do Distrito Santo Antônio e região

Neste domingo (15), o vereador Cicinho Melo, presidente da Câmara de Atalaia, realizou uma linda e animada festa em comemoração ao Dia das Crianças no Distrito Santo Antônio.

A tarde de lazer foi realizada próximo a sua residência e contou com uma vasta programação incluindo brincadeiras, lanches, entrega de presentes, personagens infantis e muita diversão.

Além das famílias, o evento contou também com a presença da prefeita Ceci,

“Muito satisfeito e feliz com o resultado de mais uma festa em homenagem as crianças. Muito bom ver a alegria em cada uma delas que brincaram, se divertiram, lancharam e ainda voltaram pra casa felizes com seu presente”, destaca o vereador Cicinho.