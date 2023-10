Festa das Crianças: Vereador Toni Barros realiza mais uma edição da Caravana da Turminha do Bem

O vereador TONI BARROS e a TURMA DO BEM realizaram mais uma edição da Caravana da Turminha do Bem, presenteando a mais de 1000 crianças do Povoado Bittencourt, Tempo de Esperança, Buraco do Jacaré e bairro 21, na tarde de ontem, 12 de outubro.

Ao lado de sua Mãe, Dona LENE BARROS que juntamente com seu saudoso esposo Vereador MANOEL BARROS, que desde a Usina Uruba realizam a tão esperada e tradicional Festa das Crianças, e do seu irmão Dr. MARCONDE BARROS, grande incentivador da famosa festividade, levaram alegria e diversão para as crianças daquelas localidades.

Dona LENE falou da importância da tradição familiar em ter sempre um vereador de destaque e comprometido com o Trabalho, Assistência, bem estar e alegria da população.

Já MARCONDE BARROS ressaltou a necessidade da continuação do TRABALHO e confirmou a parceria da FAMÍLIA BARROS com a administração da Prefeita CECI, que apesar das dificuldades e preconceitos que enfrenta diariamente, vem demonstrando que Atalaia só avança. Restando claro que não há mais espaços para retrocessos.

Por fim, TONI BARROS agradeceu a DEUS pela tradicional realização, enfatizando a parceria e apoio fundamental da PREFEITA CECI, do DEPUTADO ESTADUAL RICARDO NEZINHO, do INSTITUTO MANOEL BARROS e de TODA TURMA DO BEM.

TRABALHO, TRADIÇÃO E COMPROMISSO RENOVADO!