Eclipse solar anular terá percentual de visibilidade de 83.08% em Atalaia

O Norte e o Nordeste do Brasil vão poder contemplar com maior clareza o eclipse solar anular no céu do Brasil, neste próximo sábado, 14 de outubro, um dos fenômenos astronômicos mais esperados do ano. O fenômeno ocorre quando a Lua, devido à distância da Terra, não cobre totalmente o Sol, criando um impressionante anel brilhante ao redor do disco solar.

O momento é aguardado por astrônomos, entusiastas e amantes da astronomia, já que o último eclipse do tipo ocorreu em abril de 1995.

De acordo com o site Time and Date, em Atalaia o percentual de visibilidade do eclipse solar anular será de 83.08%. Começará às 15h 32m 14s, sendo que às 16h 47m 51s será observado o máximo do eclipse, quando a magnitude será de 0,885 e terá uma duração de menos de 4 minutos.

Agora vem o mais importante, é de extrema importância enfatizar que nunca se deve olhar diretamente para o sol, também durante um eclipse, mesmo com o uso de películas de raio-x, óculos escuros, celular (sem proteção para tirar fotos do sol), máquina fotográfica (sem proteção para tirar fotos do sol) ou outros materiais caseiros. A EXPOSIÇÃO DIRETA AO SOL, MESMO POR POUCOS SEGUNDOS, PODE CAUSAR DANOS IRREVERSSÍVEIS Á RETINA.

O indicado por especialistas é o uso de filtros adequados para observação, sendo o filtro de soldador número 14 ou superior (ISSO 12312-2) a opção mais segura.

Em Maceió, onde o Sol será ocultado pela Lua em 85,2%, o Centro de Estudos Astronômicos de Alagoas (Ceaal) e o Instituto de Física da UFAL, se uniram para proporcionar observações telescópicas gratuitas para o público, devidamente equipados com filtros, no Mirante de Santa Terezinha, no Farol.

O Observatório Nacional, em uma ação integrada internacional, em parceria com o Time and Date e NASA, transmite ao vivo para o Brasil e o mundo o Eclipse Anular do Sol desde o seu início na costa leste do EUA às 11h30 da manhã até o seu final no leste brasileiro às 17h30, transformando um evento de 4 minutos em um evento de 6 horas. CLIQUE AQUI

* Com informações do site TNH1.