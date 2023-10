Vereadora Janaína do Cal solicita reformulação de um novo PCCR que contemple os servidores municipais da Secretaria de Administração

Indicação foi de autoria da vereadora Janaína do Cal (MDB).

A vereadora Janaína do Cal (MDB) apresentou, na sessão ordinária do dia 10/10, a sua indicação nº 020/2023, em que solicita da Prefeitura de Atalaia que seja realizado um estudo técnico e financeiro para reformulação de um novo Plano de Cargo, Carreira e Remuneração (PCCR) dos servidores públicos do município que prestam serviços à Secretaria de Administração.

A indicação da parlamentar foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Caso seja atendida, será enviado um projeto de Lei para seguir tramitação na Casa Hilton Agra de Albuquerque.

Em sua justificativa, a vereadora Janaína do Cal destacou que o atual PCCR “da classe de servidores da Secretaria supramencionada, encontra-se bastante defasado e apto para uma possível reformulação e atualização”.

“Creio que será de grande importância a evolução profissional desses servidores no nosso município. Tenho certeza, que se não for a curto prazo, mas a médio prazo, na medida que o município tenha condição, será enviado um projeto dessa importância pra Casa e todos os vereadores concordarão com um projeto dessa magnitude”, ressaltou a parlamentar.

Justo e importante, o pleito foi recebido com animação por esta classe de servidores do município de Atalaia, que, infelizmente, nas últimas décadas, tiveram que se contentar em assistir a evolução profisisonal dos servidores da Educação e Saúde, que estão sempre tendo seus PCCRs atualizados.