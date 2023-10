BRK abre novas vagas de emprego na Região Metropolitana de Maceió. Tem vagas para Atalaia

A BRK, concessionária responsável pelos serviços de distribuição de água e esgotamento sanitário na Região Metropolitana de Maceió, abriu 23 vagas de emprego, incluindo vagas exclusivas para pessoas com deficiência. As oportunidades são destinadas para atuação nas cidades de Maceió, Atalaia, Marechal Deodoro, Messias e Satuba nos setores Administrativo, Operação e Comercial.

Para fazer parte do processo seletivo, o candidato deve acessar o site www.brkambiental.com.br/trabalhe-conosco e clicar na opção ‘Recrutamento externo – Sou candidato”, no final da página. O candidato será direcionado para uma relação de todas as opções de busca para as vagas disponíveis. Para conferir as oportunidades em Alagoas, basta selecionar a unidade ‘BRK Região Metropolitana de Maceió’.

Isabela Marchezi, coordenadora de Recursos Humanos da BRK em Alagoas, destaca que a empresa valoriza a diversidade em todas as etapas da seleção. “Desde a chegada da BRK em Alagoas, contribuímos com a geração de mais de 2,6 mil empregos, entre diretos e indiretos. Reforçamos nosso compromisso com a diversidade, o respeito e a valorização do potencial de cada candidato. Nosso objetivo é proporcionar um ambiente de trabalho inclusivo, positivo e diverso”, enfatizou a coordenadora.

Os interessados devem clicar na vaga desejada e, em seguida, em ‘Inscrever-se”, no canto superior direito da página. Após essa etapa, são criados um login com e-mail e senha pessoal e intransferível para que o candidato possa cadastrar o currículo e acompanhar o status de sua candidatura, bem como a evolução dos processos seletivos que participou.

O processo seletivo é composto pelas etapas de triagem curricular, análise de requisitos e entrevista. A depender da vaga, da complexidade das atividades a serem desempenhadas ou especificidade dos requisitos, há, ainda, a aplicação de alguns testes ao longo da seleção.

Texto: Larissa Martins*

*Estagiária sob supervisão