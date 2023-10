Memorial Renascer em Atalaia conta com o primeiro Crematório humano de Alagoas

Contando com o sepultamento mais humanizado da região, o cemitério vertical MEMORIAL RENASCER disponibiliza agora o primeiro serviço de cremação humana do Estado de Alagoas, com estrutura própria e mantendo a qualidade, respeito e confiança que marcam a história do Grupo Planvida Renascer. Já são 23 anos cuidando da família alagoana e proporcionando os melhore serviços do estado.

Este é o primeiro forno crematório humano autorizado de Alagoas. É da marca Brucker, de tecnologia americana e montado em São Paulo, ofertando mais esse importante serviço aos alagoanos, que antes tinham que recorrer ao Estado vizinho de Pernambuco.

Importante ressaltar que são dois tipos de fornos em funcionamento no Memorial Renascer, um forno para humano e outro forno para pet, onde cada um tem sua estrutura separada e cada um com sua finalidade diferente.

É notório que a sociedade brasileira está optando cada vez mais pela despedida dos familiares por meio da cremação. As razões pelo aumento da procura são variáveis. Muitos paradigmas sobre os custos da cremação estão mudando, bem como questões religiosas, ainda mais com a facilidade do acesso à informação disponível.

Para os diretores do Memorial, a forma mais econômica de adquirir um serviço de cremação, seria através de um plano, onde não só cobre a cremação e homenagens, mas também o serviço funerário completo, além de muitas vantagens em vida como área médica, rede descontos e clube de lazer.

Para maiores informações entre em contato pelos telefones: 82 3201-1850 / 82 98829-0077 (Planvida Renascer) e 82 99990-3607 (Memorial Renascer).

O Cemitério Vertical e Crematório Memorial Renascer, localizado às margens da BR 316, em Atalaia, no povoado Boca da Mata, inaugurado em novembro de 2022. É 100% ecológico e nasceu com o objetivo de trazer grandes diferenças na área de cemitério vertical, com sepultamentos humanizados e guarda de ossos perpétuo através de ossuários, entre outros serviços.

Conta com uma equipe sempre preparada para oferecer o melhor atendimento, visando sempre facilitar este momento tão doloroso para qualquer família, que é a perda de um ente querido.