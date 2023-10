Em três anos, Atalaia avança 75 posições no ranking estadual que mede a qualidade da saúde pública

Na gestão da prefeita Ceci, o município de Atalaia segue avançando e muito no ranking estadual Previne Brasil, que mede a qualidade da atenção primária na área da saúde. O município saiu do incomodo 98º lugar que ocupava em 2020, para o 23º em 2023, avançando assim 75 posições. É o que aponta relatório do Ministério da Saúde.

O crescimento no ranking mostra o compromisso do Governo Municipal em seguir cumprindo a meta de melhorar os serviços de saúde em Atalaia. Ainda há muito para se fazer, mas o aumento da pontuação comprova que a gestão está no caminho certo e que Atalaia segue avançando.

O programa Previne Brasil, além de medir a qualidade dos serviços de saúde básica oferecidos à população, serve de parâmetro para o financiamento das ações municipais.