Semana do Bebê: Prefeitura de Atalaia realiza várias ações em prol da primeira infância.

Não é novidade para os atalaienses que a primeira infância tem sido uma das maiores prioridades da atual gestão municipal. E, nesta segunda-feira (25), a Prefeitura de Atalaia iniciou as ações da Semana do Bebê, uma das estratégias de mobilização social pela primeira infância mais bem sucedidas do Brasil.

Contando com a mobilização de várias secretarias, a ações tem como objetivo principal fortalecer as políticas públicas da cidade de Atalaia referentes aos cuidados, promoção, prevenção e assistência à criança.

Para dar o pontapé inicial às atividades, uma grande e animada festa foi realizada no Quadra de Esportes Raimundo Nonato, onde a criançada pôde curtir show infantil e se divertir com brinquedos e várias atividades.

Até a próxima sexta-feira (29), uma vasta programação será realizada, direcionada não penas as crianças, mas também aos pais.