Copervales lança campanha “Campo Limpo” para recolher embalagens vazias de defensivos agrícolas.

A Copervales Agroindustrial lançou neste mês de setembro uma importante ação, a Campanha Campo Limpo, para incentivar o descarte correto de embalagens de agrotóxicos utilizados na zona rural do município.

Essas embalagens vazias de defensivos agrícolas se não armazenadas de forma correta, podem provocar sérios danos ao meio ambiente e à saúde humana.

Para que isso não ocorra as embalagens podem ser entregues na cooperativa, que as encaminhará para tratamento no Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (InpEV).

Serão aceitas:

• Embalagens vazias rígidas (com tríplice lavagem e perfuradas); sacos vazios; caixa e tampa.

Não serão aceitas:

• Embalagens com produto, com água da lavagem ou com produtos vencidos.

ATENÇÃO

As embalagens não podem ser lavadas em rios;

É preciso esvaziar completamente a água da lavagem no tanque do pulverizador;

*É necessário guardar o comprovante que será entregue no ato de devolução das embalagens*. Este documento deve ser apresentado sempre que a fiscalização for até a propriedade, garantindo que não tenha nenhuma punição.

Caso ocorram dúvidas, a @copervales estará a disposição para contribuir.