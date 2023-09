Criminosos criam site falso de leilão de veículos do Detran-AL para aplicar golpes.

A população deve ficar atenta sobre a atuação de golpistas que estão utilizando um site falso do Detran-AL para forjar leilões de veículos e enganar o público interessado nos serviços de compra.

Os criminosos se passam por um site do Detran-AL (https://www.detran-alleiloes.org/inicio/), utilizando inclusive a logomarca do órgão nas publicações, para induzir e confundir as vítimas. Também utilizam a logomarca do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, informando que o site é homomologado por aquele órgão.

O site exibe carros de vários modelos com preços que variam de R$ 6 mil a R$ 32 mil.

Segundo o Detran-AL, em alerta emitido no último mês de agosto, cerca de 80 lances foram feitos, e as postagens já acumulavam mais de 3 mil visualizações.

Teve vítima que chegou a depositar 30 mil reais.

“Assim que tivemos conhecimento sobre o funcionamento desse site, procuramos as forças de segurança para informar sobre a utilização ilegal do nome do Detran Alagoas na realização desse falso leilão. A população deve ficar muito atenta para não cair nesses golpes de internet", disse Marco Fireman, diretor-presidente do órgão.

O Detran alerta que todos os leilões oficiais são anunciados no site oficial do órgão, que é o https://www.detran.al.gov.br, e através de publicações do Diário Oficial do Estado.