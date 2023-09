Marcos Rebollo contempla jovem atalaiense com moderna cadeira de rodas e destaca seu exemplo de superação, força e coragem.

Nesta última sexta-feira, 1º de setembro, a jovem atalaiense Maísa, de 29 anos, viveu um momento especial ao ganhar seu tão sonhado presente de aniversário: uma nova e moderna cadeira de rodas. A jovem foi contemplada pelo vereador Marcos Rebollo, através de seu projeto social.

Apesar das limitações impostas pela sua deficiência física, Maísa é um exemplo de superação, força, coragem, determinação e amor pela vida. Essa extraordinária autoestima da jovem comoveu e motivou o vereador Marcos a realizar o senho de Maísa e proporcionar a ela uma melhor qualidade de vida.

"Maísa se tornou um grande exemplo de vida para mim. Através dessas imagens, quero compartilhar com todos vocês a mensagem de que a felicidade está ao alcance de todos. Maísa, mesmo enfrentando essa deficiência, sempre carrega um sorriso no rosto. Quero expressar minha sincera gratidão a Maísa por me dar a oportunidade de conhecê-la e por transmitir alegria, determinação e um profundo desejo de viver cada vez mais. Ela nos ensina que todos têm a capacidade de encontrar a felicidade e não reclamar das adversidades da vida", enfatiza Marcos Rebollo.