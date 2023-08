Prefeitura de Atalaia entrega revitalização da Praça Pedro Amaro dos Santos, no bairro José Paulino

A Prefeitura de Atalaia, realizou, na manhã desta sexta-feira (11), a entrega da completa revitalização da Praça “Pedro Amaro dos Santos”, popularmente conhecida como “Praça Padre Cícero”, localizada no bairro José Paulino. A solenidade contou com a presença da prefeita Ceci, secretários, vereadores e familiares do homenageado.

As melhorias no local irão proporcionar mais conforto aos moradores do bairro e, além disso, a oportunidade de melhor acompanhar as celebrações religiosas, já que a praça fica em frente a Igreja de Nossa Senhora Aparecida.

A praça recebeu o nome de um dos pioneiros do bairro José Paulino, o atalaiense Pedro Amaro dos Santos, que faleceu em abril de 2021, deixando um legado de vida, com muita fé e devoção a Padre Cícero.

“Em nome da família do Seu Pedro, agradecer a Prefeitura de Atalaia, em nome da prefeita Ceci, por absorver essa ideia e fazer com que estivéssemos aqui hoje inaugurando essa revitalização e prestando essa homenagem ao Seu Pedro Amaro, uma pessoa mais do que merecedora. Quem o conheceu sabe que ele foi um dos grandes responsáveis pela construção do bairro José Paulino, dedicado a comunidade e a Igreja Católica. É um dos responsáveis pela doação e construção da nossa Igreja de Nossa Senhora Aparecida”, destacou Tadeu Alves, genro do homenageado.

A denominação é uma Indicação da vereadora Lays Melo, através do Projeto de Lei 011/2023, com apoio do Legislativo e da gestão municipal. “Seu Pedro muito contribuiu ao nosso município, chegou aqui quando existiam poucas casas, quando o bairro ainda era chamado de Guarani. E, hoje, o legado do Seu Pedro de muito trabalho e de muito ajudar, que é seguido através de seus filhos, que empregam muitas pessoas, ajudando assim muitas famílias. Hoje se prova que o trabalho unido de uma gestão com o Legislativo, é muito importante”, comenta a vereadora.

Em entrevista, a prefeita Ceci destacou esse novo momento de Atalaia, com muitas obras na cidade e o resgate da autoestima dos atalaienses.

“Temos trabalhado diariamente para mudar a vida das pessoas. Não há espaços mais para aquela política de antigamente. Precisamos continuar avançando e realizando obras, pois pegamos tudo acabado. Sei que não é possível mudar tudo em quatro anos, mas fizemos em três anos o que não havia sido feito em dez ou vinte anos, mas temos muito ainda a fazer. Hoje não fazemos reformas, fazemos uma reconstrução e vamos seguir trabalhando cada dia mais por cada atalaiense”, destaca a prefeita atalaiense.

Na oportunidade, a prefeita Ceci também fez a entrega de motos à Saúde do município, para facilitar o acesso dos servidores aos locais mais distantes da cidade.

Para o secretário de Governo, Nicollas Theotonio, é um momento importante, por tudo que essa Praça representa para o bairro José Paulino. “Uma praça pequena, mas muito acolhedora, muito frequentada e numa localização privilegiada do município, na frente de uma Igreja, ao lado de uma Escola. Tem uma imagem antiga do Padre Cicero e estamos muito próximos da Romaria que acontece agora no dia 10 de setembro, onde a Prefeitura estará fornecendo 18 ônibus para ir a Juazeiro, com uma média de 850 atalaienses que estarão indo pagar suas promessas e fazer novas promessas. E, essa praça representa muito isso. Estamos muito felizes em está entregando essa obra aos munícipes”, destaca o secretário Nicollas.

Confira logo abaixo, entrevistas exclusivas concedidas ao radialista Adaias Ferraz, para a Rádio Web Atalaia Pop:

Prefeita Ceci.

Secretário de Governo, Nicollas Theotonio.

Vereadora Lays Melo.

Vereador Toni Barros.

Secretário de Transporte, Emmanuel Cavalcante.