Real Alto e Independente decidem o título da Segunda Divisão do Atalaiense neste domingo

Real Alto e IAFC disputam o título da Segunda Divisão do Atalaiense de Futebol 2023.

Já com vaga garantida na elite do futebol de Atalaia em 2024, Real Alto e Independente (IAFC) vão entrar em campo neste próximo domingo (11), na final da Segunda Divisão do Campeonato Atalaiense de Futebol Amador.

Nas semifinais, o Real Alto garantiu sua vaga após derrotar o Meninos de Deus, por 2 a 0. Já o IAFC empatou no tempo normal em 0 a 0 com o Unidos da Vila, vencendo a disputa de pênaltis por 5 a 3.

Meninos de Deus e Unidos da Vila, disputam o 3º lugar e também já garantiram acesso à Primeira Divisão.

Organizada pela Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude – SMEJ, a edição 2023 da 2ª Divisão do Campeonato Atalaiense de Futebol Amador contou com a partição de 20 equipes e foi disputada em 4 fases a saber: Primeira Fase, Quartas de Final, Fase Semifinal, Fase Final e disputa do terceiro lugar.