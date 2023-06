Independente Atalaia não consegue a classificação, mas se despede como um dos destaques do Alagoano Sub-17.

Os garotos do Independente Atalaia foram até Maceió na tarde deste sábado (3), pela última rodada do Campeonato Alagoano Sub-17 edição 2023. Em segundo lugar no Grupo B e precisando da vitória para garantir a classificação à próxima fase, a equipe foi derrotada por 2 a 0 pelo Atlético Alagoano.

Apesar da boa campanha, sendo considerado um dos destaques da primeira fase, com 11 pontos conquistados, sendo três vitórias, dois empates e duas derrotas, o Independente Atalaia não conseguiu a classificação, sendo superado na tabela pelo Atlético Alagoano e pelo Coruripe.

A equipe comandada pelo Mister Sales termina a competição na quarta colocação.

“Agradecemos todos os esforços de toda comissão e atletas que no segundo ano disputando o Alagoano na base na 1° Divisão, superaram as expectativas e saem de cabeça erguida da competição. Foram até o último jogo com chances claras de classificação e lutaram de forma honrosa, defendendo o time Atalaiense. Parabéns garotada, vamos para mais”, destaca Ronaldo Torres, diretor-presidente.

A equipe conta com o apoio total da Prefeitura Municipal de Atalaia, através da Secretaria de Esportes.