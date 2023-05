Vereador Anilson Júnior solicita ao DER, instalação de lombada eletrônica próximo ao Residencial Santiago de Compostela, no Bittencourt

Tramitou na sessão ordinária desta última terça-feira (23), o Requerimento 001/2023, de autoria do vereador Anilson Júnior (MDB), solicitando do Departamento de Estradas e Rodagens de Alagoas (DER-AL), que realize a instalação de lombada eletrônica na AL-210, próxima ao Residencial Santiago Compostela, no bairro Bittencourt, em Atalaia.

Segundo o vereador, a solicitação é necessária para garantir segurança, tendo em vista que a via possui um intenso tráfego de veículos e vários acidentes de trânsito já ocorreram naquele trajeto.

“Presenciamos recentemente, um acidente fatal nas proximidades do bairro Bittencourt, na AL que liga Atalaia ao município de Capela. Um condomínio que cresceu muito e naquela comunidade tende a crescer ainda mais e precisa de uma atenção especial. Peço ao DER que seja instalado nas proximidades do condomínio Santiago de Compostela, uma lombada eletrônica, ou uma lombada física. Que seja feito um estudo pelo DER, para dar segurança ao povo daquela comunidade, que merece atenção e merece cuidado”, destaca o vereador Anilson Júnior.

Aprovada por unanimidade dos vereadores presentes, a solicitação segue agora para análise do diretor do DER Alagoas, o senhor Helder Gazzaneo Gomes.