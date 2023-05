Torneio em homenagens ao Dia das Mães é disputado no Distrito Branca com o apoio do vereador Tacinho

Com o apoio total do vereador Tacinho, oito equipes entraram em campo neste domingo (14), no Distrito Branca, para a disputa do Torneio de Futebol do Dia das Mães. A competição foi organizada pelo Jhona e movimentou a comunidade, que acompanhou as partidas.

Jovem Branca 1, Jovem Branca 2, Tatu Gaia, Jaqueira, Palmeirinha, Tatu Sexta, Corintinhas 1 e Corintinhas 2 disputaram o título.

O grande campeão foi o Corintinhas 1, que levou pra casa o Troféu Mãe Das Dores. O vice-campeão foi o Jovem Branca 1, que levou o Troféu Mãe Rainha.

“O objetivo foi proporcionar um domingo de muito esporte pra comunidade do Distrito Branca, onde parabenizo a organização do torneio e a todas as equipes participantes. Neste Dia das Mães, pudemos homenagear também a Mãe Rainha e a Mãe Das Dores, com os troféus dos primeiros colocados”, destaca o vereador Tacinho.