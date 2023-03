Vereador Neto Acioli comemora decisão do TJ/AL que determina a renovação do contrato de arrendamento da antiga Usina Uruba

Sempre uma voz ativa em prol do fortalecimento da Copervales Agroindustrial, maior geradora de emprego do município, o vereador Neto Acioli (PP) comemorou nesta quinta-feira (30), a decisão do Tribunal de Justiça de Alagoas, que garante a renovação por mais 12 anos do contratado de arrendamento da Usina Uruba.

A decisão judicial assegura a manutenção de aproximadamente cinco mil empregos diretos e indiretos. Os empregos gerados pela Copervales fomentam a economia não só do município de Atalaia, onde a cooperativa está instalada, mas também de toda a região do Vale do Satuba, garantindo trabalho digno à população.

“Uma grande vitória não só para o nosso município, como para todos os municípios circunvizinhos. Primeiramente agradecer a Deus e desejar ainda mais sucesso na continuidade dos trabalhos da Copervales, pois o nosso povo necessita demais dessa industrial”, destaque o vereador Neto Acioli.

Neto Acioli lembrou ainda que está presente nesta luta desde que a Copervales passou a administrar o local em 2015. “Lutamos no contrato primeiro de arredamento e agora na renovação. Uma luta difícil, mas graças a Deus conseguimos a renovação do contrato e agora é trabalhar ainda mais”, completa o vereador.