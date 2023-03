Projeto de Lei do vereador Marcos Rebollo visa instituir em Atalaia o Colar de Girassol para identificação de deficiências ocultas

Projeto de Lei de autoria do vereador Marcos Rebollo, vai trazer mais conforto e reduzir o estresse de pessoas com deficiências não visíveis.

Na manhã desta quinta-feira (23), o vereador Marcos Rebollo (MDB) protocolou na Câmara de Atalaia, o Projeto de Lei Ordinária 008/2023, de sua autoria, que vai trazer mais conforto e reduzir o estresse de pessoas com deficiências não visíveis.

O objetivo é instituir no município de Atalaia, o Colar de Girassol, um importante instrumento auxiliar de identificação, para garantir atendimentos adequados às pessoas com deficiências ocultas, que são as não identificáveis de maneira imediata, a exemplo do TDA e autismo, sem a necessidade de explicações e justificativas, evitando assim possíveis constrangimentos.

“As famílias que tem crianças com autismos, TDA, hiperativas, terá uma identificação apropriada. Vamos garantir o atendimento adequado no comércio de Atalaia, nas escolas, nas instituições do município, objetivando um cuidado especial no atendimento dessas pessoas, prestando assim o atendimento que eles merecem. Contem sempre com o vereador Marcos Rebollo, pois nosso projeto não tem limites e nem fronteiras”, destaca o autor do Projeto de Lei, vereador Marcos Rebollo.

“Vamos garantir maior conforto e diminuir as situações de estresse para aqueles que, por alguma condição pré-determinada, não suportam situações rotineiras, como aglomerações, sons elevados ou períodos longos de espera”, completa o vereador.

Após sua aprovação, estabelecimentos públicos e privados devem orientar funcionários e colaboradores quanto ao significado do Colar de Girassol, a fim de garantir o atendimento adequado aos seus portadores.

O Projeto de Lei será lido na Sessão Ordinária desta próxima terça-feira (28).