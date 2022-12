Associação cadastrada no Mesa Brasil, AP3 realizou a entrega de chesters para famílias do Distrito Ouricuri

Natal é momento de reunir a família em torno de uma mesa farta e celebrar laços afetivos. E, visando proporcionar um Natal mais feliz para diversas famílias do Distrito Ouricuri, a Associação AP3, entidade cadastrada no programa Mesa Brasil, realizou nesta última sexta-feira (16), a entrega de chesters natalinos.

A ação ocorreu em parceria com o SESC Alagoas e a BRF (empresa transnacional brasileira do ramo alimentício).

“Mais uma vez, com parceria do SESC e Mesa Brasil, foi possível mostrar que nosso Projeto Reforço Alimentar vai se fortalecendo com as doações de alimentos, reafirmando assim nosso sentimento, vontade e esforço da Associação em fazer um benefício a nossa comunidade, principalmente neste fim de ano que se encerra”, destaca Cida da Ouricuri, presidente da AP3.

A doação dos chesters às famílias do Distrito Ouricuri foi garantido pela BRF, já que a Associação AP3 é uma instituição que realiza trabalhos assistenciais direcionados a crianças e idosos.

“Agradeço a nossos jovens Patrulheiros que participaram desse momento, nos ajudando nessa ação com muito brilho. A nossos agentes da UBS, colaboradores (Luiz Antônio, Luyllma, Denison, Suely e Kelly), aos integrantes da Associação (Assistente Social Sônia Goes, Contadora Raquel e Tesoureira da Ap3 Arlete Gomes) e apoiadores, como também a todos que confiam em nosso trabalho. Agradecemos ao Nosso Pai Soberano as oportunidades que nos deu ao longo desse ano, de poder fazer algo pela nossa comunidade, dentro de nossa missão na Associação e não perder a fé por dias melhores em 2023”, completa a presidente da AP3 Cida da Ouricuri.