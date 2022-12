Em parceria com o Governo de AL, Prefeitura realiza entrega de enxovais para gestantes atalaienses beneficiárias com cartão CRIA

Gestantes do município de Atalaia, beneficiárias do Programa Criança Alagoana (CRIA), receberam nesta sexta-feira (02), no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, o kit completo do ENXOVAL CRIA, entregues na oportunidade, pela secretária Valéria Araújo.

Composto por 17 itens, o Enxoval CRIA disponibiliza as mães, a partir dos seis meses de gestação, os materiais de cuidados básicos com as crianças na Primeira Infância.

O Enxoval CRIA foi lançado em 2022 como um incremento na atenção às gestantes e mães beneficiárias do Cartão CRIA, maior programa de transferência de renda em nível estadual do país. Ele tornou-se parte das ações efetivas do Programa Criança Alagoana, com vista a fortalecer a rede de proteção às crianças de 0 a 6 anos de idade em Alagoas.

Programa do Governo de Alagoas, o CRIA é desenvolvido no município de Atalaia em parceria com o Governo Municipal.