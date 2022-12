Em sua 5ª edição, FEJAES expõe produtos sustentáveis produzidos por alunos da EJA em Atalaia

Já em sua quinta edição e contando este ano com uma ótima estrutura montada na Praça Major Cícero de Góes Monteiro, centro, a Feira do Jovem e Adulto Empreendedor Sustentável – FEJAES do município de Atalaia foi realizada na manhã desta última quinta-feira, 1º de dezembro.

A FEJAES tem o objetivo de apresentar o resultado do trabalho realizado ao longo do ano letivo, através dos produtos sustentáveis produzidos pelos alunos, com orientação durante as aulas da disciplina Educação e Trabalho.

Na oportunidade, os alunos puderam não apenas mostrar o que aprenderam sobre empreendedorismo, mas também comercializar os produtos.

A feira é uma iniciativa da Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria de Educação (SEMED), da Coordenação da EJA e contemplou 12 Escolas que ofertam essa modalidade de ensino.