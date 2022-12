Vereadora Lays Melo promove palestras sobre saúde do homem e o combate a violência contra a mulher

Lays Melo foi contemplada com a medalha AMIGA DA PATRULHA MARIA DA PENHA, entregue pela Tenente Coronel Márcia Danielli.

Sempre preocupada em promover ações voltadas a saúde e ao bem estar da população, a vereadora Lays Melo realizou na noite desta última terça-feira (29), mais um importante evento no Plenário da Câmara Municipal.

As palestras abordaram dois importantes temas: A primeira, ministrada pelo enfermeiro Rafael Rocha, tratou sobre a saúde do homem e, principalmente, o combate e prevenção ao câncer de próstata, em alusão a campanha Novembro Azul. A segunda tratou sobre o combate a violência contra a mulher, através do Projeto Juntos Por Elas, da Polícia Militar de Alagoas, sendo ministrada pelo Sd Helder Cabral e Sd Geraldo.

“Foi um momento enriquecedor, com partilha de orientações, onde todos os convidados obtiveram informações importantes para o autocuidado e o respeito para com as mulheres”, destacou a vereadora Lays Melo.

Em reconhecimento ao trabalho que vem desempenhando na cidade e sua preocupação em abordar importantes temas para a comunidade, a vereadora Lays Melo foi contemplada com a medalha AMIGA DA PATRULHA MARIA DA PENHA, entregue pela Tenente Coronel Márcia Danielli.

“Fiquei muito feliz com o reconhecimento do meu trabalho e acredito que estou indo no caminho certo”, comentou a vereadora.

Lays Melo também entregou Certificado de Gratidão aos soldados Helder e Geraldo, por todos os serviços que prestam ao nosso município.