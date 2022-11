Câmara aprova Indicação do vereador Rudinho que concede Título de Cidadão Honorário de Atalaia a prefeita Ceci Rocha

A Câmara Municipal aprovou na sessão ordinária desta terça-feira, 29 de novembro, a Indicação (006/2022) que visa conceder Título de Cidadão Honorário do município de Atalaia a prefeita Ceci Rocha. A honraria foi proposta pelo líder do Governo na Câmara, vereador Rudinho Rodrigues (PSC) e foi aprovada por 8 votos contra 2.

Para o vereador Rudinho, o referido título contempla o reconhecimento pelo serviço que vem sendo prestado a toda comunidade atalaiense.

“A Indicação é mais do que válida. Posso começar falando das reformas das UBSs, de Assistência Social, de Cestas Básicas, pagamento de funcionários rigorosamente em dia. Educação somente no ano passado foram pagas 15 folhas”, destacou o autor da Indicação.

Mesmo com a aprovação do Projeto pela Câmara, a prefeita Ceci Rocha só poderá receber a honraria quando não estiver mais no exercício do mandato, como determina a Legislação.