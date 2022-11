Volta Redonda vence de virada o Genoa por 4 a 2 pela Série B do Alagoano de Futebol 7

Com gols de Cleminho, Mago (2x) e Felipe Henrique a equipe do Volta Redonda derrotou de virada o Genoa, na tarde deste sábado (26), em partida válida pela primeira fase da Série B do Campeonato Alagoano de Futebol 7.

Com esta importante vitória, a equipe atalaiense ocupa neste momento a 4ª colocação do Grupo 2.

Faltam apenas dois jogos nesta primeira fase para o Voltaço, que volta a campo neste próximo sábado, 3 de dezembro, onde enfrenta no mesmo dia as equipes do Imperial e Maracujá.

Representando Atalaia nesta competição estadual, a equipe conta com o apoio da Prefeitura de Atalaia, da prefeita Ceci Rocha, da secretária municipal de Esportes Joana D’arck, do vereador Rudinho Rodrigues, do Rodolpho Rodrigues, do Vinicius Sabino, do professor de Educação Física Amaro Júnior e da Loja Arcanjo Eletros e Tecnologia.