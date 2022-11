Riquelmy marca novamente e Sport conquista o título do Pernambucano Sub-17

Riquelmy é campeão nas categorias Sub-12, Sub-13, Sub-15, Sub-20 e agora Sub-17 do Pernambucano.

O artilheiro Riquelmy foi decisivo mais uma vez e marcou um dos gols do Sport Recife na vitória por 3 a 1 contra o Náutico, que garantiu ao Leão da Ilha mais um título do Campeonato Pernambucano Sub-17. A partida foi disputada na tarde deste sábado (26), na Ilha do Retiro.

O Sport jogava com a vantagem, após vencer o jogo de ida por 1 a 0, com gol do ouricuriense Riquelmy.

Com mais esta conquista, Riquelmy completou a prateleira de troféus de títulos do Pernambucano de base. É campeão nas categorias Sub-12, Sub-13, Sub-15, Sub-20 e agora Sub-17.

Vale destacar que o artilheiro do Sport Recife nas competições de base, a exemplo de outras joias do Leão da Ilha, terminou a atual temporada participando das atividades com o elenco principal.

Confira como foi o jogo

Na primeira etapa, as equipes fizeram uma partida bem equilibrada. Precisando recuperar o resultado do primeiro jogo, André abriu o placar aos oito minutos e igualou o marcador na soma geral. Mas não demorou para acontecer a reação do Sport. Aos 25, Cordeiro mandou para dentro da área e Victor Neves empatou. Perto do fim, Riquelmy virou para os donos da casa.

Nos 45 minutos finais, o Sport dominou a partida. Logo aos cinco minutos, Charles ampliou o placar com um gol de falta por baixo da barreira. Com mudanças dos dois lados, o resultado permaneceu em 3 a 1 para o Leão da Ilha, concretizando o título para os donos da casa.