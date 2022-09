Com apoio da Prefeitura, maior Romaria da história de Atalaia seguem para Juazeiro do Norte, terra do Padre Cícero

Depois de dois anos sem realização da Romaria por conta da pandemia, no começo da manhã deste sábado (10), 716 romeiros de várias comunidades do município de Atalaia, partiram rumo ao Juazeiro do Norte, no estado do Ceará, a terra do padre Cícero Romão Batista, conhecida também como a capital nordestina da fé.

Contando com o apoio da Prefeitura de Atalaia, através de um trabalho em conjunto que envolveu todas as secretarias, está já é considerada a maior Romaria da história do município.

O município disponibilizou 15 ônibus com ar-condicionado, para proporcionar todo o conforto aos devotos de Padre Cícero. Também camisas e toda a assistência necessária para que os romeiros atalaienses possam aproveitar esse momento de fé com segurança e tranquilidade.

A prefeita Ceci Rocha acompanha os romeiros neste momento tão importante.

Romeira de Atalaia, Dona Maria de Lourdes fala sobre sua felicidade em participar deste momento de fé. “Estou muito feliz porque estou viajando para Juazeiro, com fé em meu Padrinho Cícero e Nossa Senhora das Dores para pagar a minha promessa. Agradeço a prefeita por essa oportunidade, que nunca tivemos essa oportunidade em Atalaia”.

Antes de pegar a estrada os romeiros participaram da Missa de Envio dos Romeiros, na Igreja Matriz de Nossa Senhora das Brotas, onde o Padre Luiz Antônio realizou a celebração da bênção dos romeiros e dos veículos, desejando que todos tenham uma romaria em paz, e retornem a cidade de fé renovada.