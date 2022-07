Três compositores/músicos atalaienses são selecionados para participar do V Festival de Música Em Cantos de Alagoas

Luccas Torres, Juninho Love, Paulo Rick irão representar Atalaia no Festival.

O V Em Cantos de Alagoas, o maior festival de música popular alagoana, terá em seus palcos todo o talento de três músicos/compositores atalaienses: Juninho Love, Paulo Rick e Luccas Torres.

Os três artistas da terra tiveram suas músicas autorais habilitadas e irão representar Atalaia na fase eliminatória do festival, que nesta edição acontece em quatro regiões do Estado. Juninho Love, Paulo Rick e Luccas Torres, irão se apresentar na cidade de União dos Palmares, em data ainda a ser divulgada, onde concorrem com outros 28 músicos, por uma das 5 vagas para a grande final.

Mais experiente, Juninho Love é uma presença sempre constante no Festival e neste ano irá apresentar a música Minha fantasia, Meu carnaval. Paulo Rick irá apresentar a música Roda de Capoeira. Luccas Torres irá apresentar a música Só eu quem errava.

O V Em Cantos de Alagoas - Festival de Música Popular Alagoana, realizado pela Secretaria de Estado da Cultura - Secult/AL, tem como objetivo aprimorar e desenvolver a cultura musical, valorizar os adeptos da música, estimular e descobrir novos talentos, promover a difusão, o fomento, o intercâmbio artístico-cultural e oferecer ao público um evento de nível e qualidade musical para o estado.