Sanfona do Rei conquista segundo lugar no concurso de Quadrilhas Juninas da cidade de Pilar

A junina atalaiense Sanfona do Rei conquistou o segundo lugar no concurso de Quadrilhas da cidade de Pilar, promovido pela Prefeitura local. A final foi realizada na noite deste domingo, 26 de junho.

Além do segundo lugar geral, a Sanfona do Rei conquistou o primeiro lugar no quesito "Melhor Rainha", com Maria Clara.

Com o tema CUSCUZ NOSSO DE CADA DIA, a Sanfona do Rei deu um show de apresentação em sua estreia nas competições deste ano, mostrando desde a plantação do milho, a intersecção de São José, clamando pela chuva, que permite uma colheita abençoada, até chegar na produção do cuscuz.

A Sanfona do Rei conta com o apoio total da Prefeitura Municipal de Atalaia.

Maria Clara, Rainha da Sanfona do Rei. Foto: Mariel Matias