Governo de Alagoas inaugura Cisp tipo II em Atalaia e reforça a segurança na Zona da Mata

O governador Paulo Dantas (MDB) inaugurou nesta quinta-feira (23), o novo Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) do tipo II em Atalaia. Este é o 41º Cisp em funcionamento em Alagoas, sendo a sexta unidade entregue do tipo II.

Os atalaienses serão beneficiados com esta unidade, que é cinco vezes maior que a do tipo I. O equipamento representa um investimento de R$ 10,5 milhões em recursos do Tesouro Estadual na intensificação das ações de policiamento integrado, garantindo mais patrulhamento e maior eficiência no combate à criminalidade em Atalaia e municípios vizinhos.

"A integração das polícias traz mais tranquilidade e segurança para a população", afirmou o governador, garantindo que a população de Atalaia pode esperar ainda mais trabalho e comprometimento do governo”, destacou o governador Paulo Dantas.

A solenidade de inauguração contou também com a presença do ex-governador Renan Filho, da prefeita Ceci Rocha, do secretário de Segurança Pública secretário Flávio Saraiva, de comandantes militares da região, de vereadores e demais autoridades municipais.

ESTRUTURA

Os dois pavimentos do novo prédio do Cisp, com 1.300 m², vão abrigar equipes da Polícia Civil e Militar, proporcionando mais conforto para os profissionais e um bom atendimento à população. O equipamento de segurança conta com sala para a Inteligência, de Planejamento de Operações, Posto de Identificação, Centro de Operações (Copom), alojamento para oficiais e praças, divididos para homens e mulheres, vestiários, sala de reunião, reserva de armas e depósito para a Polícia Militar.

Já a Polícia Civil terá sala para o chefe de operações, cartório distrital e regional, depósito, alojamentos para delegados e agentes e sala de reuniões. Na área comum haverá copa, recepção, sala para confecção de Boletim de Ocorrência, auditório, depósito e refeitório.

O prédio do tipo II também contém mais celas de flagrantes que as do tipo I. Nessas unidades, a capacidade é de até 32 presos, divididos em cinco celas para presos do sexo masculino, feminino e para menores.

* Texto com informações da Assessoria da SSP.