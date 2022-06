Importante trabalho social do vereador Marcos Rebollo tem ajudado pessoas com deficiência física em Atalaia

O vereador Marcos Rebollo vem se destacando por um importante e incansável trabalho social que realiza no município de Atalaia, devolvendo a esperança a atalaienses que possuem deficiência física e seus familiares. Nesta terça-feira (7), o vereador esteve no Alto do João Miranda, visitando o amigo Antônio, o Tonho.

Tonho é cadeirante, possui uma cadeira de rodas motorizada, porém estava sem poder utilizá-la havia um bom tempo, por conta de uma bateria sem condições de uso.

“Hoje vim fazer uma visita aqui no Alto e hoje a minha visita foi na casa do meu amigo Tonho, que estava tendo dificuldade de locomoção com sua cadeira por conta da bateria. Vim trazer uma bateria nova e dizer ao Tonho que pode contar sempre com a gente, pois esse trabalho que fazemos é de coração. Vamos estar sempre perto para ajudar a quem mais precisa, principalmente pessoas como o Tonho, que é um amigo e irmão nosso”, comentou o vereador Marcos Rebollo.

Na última semana o vereador Marcos Rebollo esteve no Distrito Santo Antônio, para entregar uma cadeira de rodas totalmente adaptada. E esse lindo trabalho social, que vem recebendo grande admiração de toda a sociedade, não vem de agora, já que o vereador beneficiou atalaienses em outras localidades, a exemplo do Distrito Branca, Ouricuri e cidade.