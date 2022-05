Vila Nova joga melhor, mas é surpreendido no final e perde na estreia do Campeonato dos Municípios Alagoanos 2022

No futebol nem sempre o melhor vencer. A equipe atalaiense do Vila Nova provou isso em sua estreia no Campeonato dos Municípios Alagoas – Pedro Rufino Soares 2022 (Campeonato Matuto), jogando no estádio O Luizão, em Atalaia, na tarde deste domingo, 1º de maio.

O Vila Nova dominou a equipe do CAP (Paulo Jacinto) os 90 minutos e teve a chance de abrir o marcado quando ainda estava 0 a 0, com Chiquinho perdendo um pênalti.

E quem não faz, leva, a equipe atalaiense foi surpreendida quando a partida se encaminhava para o final, levando um gol que sacramentou a derrota dos representantes de Atalaia nesta tradicional competição do futebol de Alagoas.

A equipe do Vila Nova se reforçou para esta competição com nomes importantes, inclusive muitos vindo do atual campeão atalaiense, o Vira Copos.

O próximo confronto do Vila Nova será no dia 22 de maio, em Satuba, contra a equipe do CRAC F. C.

A equipe atalaiense está no Grupo C, junto com o CAP e o CRAC. Jogos de ida e volta nesta primeira fase. A competição é organizada pela Associação dos Árbitros de Futebol Amador de Alagoas – AAFAAL.