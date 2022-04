Secretaria de Cultura de Atalaia realiza a entrega dos certificados da primeira turma do curso básico de violão

Na noite desta quinta-feira (31/3), no auditório da antiga Associação Cultural Professora Maria Luiza (ASMALU), em Atalaia, foi realizada a solenidade de entrega dos certificados da primeira turma concluinte do curso básico de violão. O projeto é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, através do secretário José Urânio e com o apoio total da Prefeitura de Atalaia.

O curso básico de violão tem como objetivo levar o conhecimento inicial e gratuito com instrumento musical (violão), buscando desenvolver a autoconfiança e conhecimento na área musical e artística para a comunidade atalaiense.

Foi uma noite repleta de emoção não apenas para as crianças concluintes do curso e seus familiares, mas para toda equipe da Secult Atalaia, em especial os instrutores de música Marcos André e Roberto Sátiro, que na oportunidade destacaram “a importância do curso na vida da comunidade, integrando elas no conhecimento musical e cultural”.

Quem também esteve prestigiando este momento importante para a cultura atalaiense, foi a vereadora Lays Melo, que esteve acompanhada por sua mãe, Cida Melo. “Gostaria de parabenizar as aulas pela brilhante apresentação e dizer que esse certificado é fruto de toda a dedicação durante o curso. Estendo os parabéns ao secretário José Urânio e a sua equipe, por todo esforço, trabalho e dedicação.

Na ocasião as alunas fizeram uma apresentação musical e também foi anunciado que elas irão integrar o coral da Secult.

A Secult iniciará uma nova turma do curso básico de violão e teclado para a comunidade. Os interessados devem fazer sua inscrição na Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos, localizada na Rua Marechal Deodoro, n. 125, centro, Atalaia, no antigo prédio da Asmalu. Os documentos necessários são: cópias de RG, CPF, Comprovante de residência e telefone e e-mail para contato. E ter entre 8 anos em diante.