Prefeitos do Rio Grande do Norte visitam Atalaia para conhecer projeto de robótica desenvolvido nas escolas do município

Prefeitos do Rio Grande do Norte conhecem projeto de robótica nas escolas da rede municipal de Atalaia.

A Educação em Atalaia segue avançando a passos largos e já se torna modelo para outros municípios. Prova disso é que nesta quinta-feira (17), uma comitiva de prefeitos do Rio Grande do Norte, estiveram visitando o município, para conhecer o projeto de robótica que vem sendo desenvolvido nas escolas da rede municipal.

A prefeita Ceci Rocha e a secretária Glauciane Veiga recepcionaram a comitiva, que teve como representante o prefeito Luciano Santos, da cidade de Lagoa Nova. O prefeito de Pilar, Renato Filho, também acompanhou a visita.

“Estamos aqui visitando as experiências em Educação, especificamente na robótica, onde estarei levando para o município todas as imagens e informações”, destacou o prefeito de Lagoa Nova - RN.

Com o Projeto Robótica na Escola, aulas de robótica estão sendo desenvolvidas em 15 escolas do município de Atalaia, com ênfase na construção de projetos interdisciplinares e inovadores, de forma sustentável.