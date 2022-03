Prefeita Ceci Rocha entrega duas escolas totalmente reformadas

Inauguração da completa reforma da Escola Municipal José Martins, no Distrito Branca.

A Prefeitura de Atalaia segue trabalhando intensamente para modernizar a rede de ensino e elevar a qualidade da infraestrutura em todas as unidades do município, com o objetivo de oferecer qualidade de trabalho para os professores e de aprendizagem para os alunos.

Nesta sexta-feira (4), a prefeita Ceci Rocha entregou à população atalaienses duas novas escolas, a José Martins (Distrito Branca) e Antônio Amâncio (bairro José Paulino), que foram totalmente reformadas.

“É sempre muito gratificante inaugurar escolas. A educação é a base de tudo, e agora a população de Atalaia poderá desfrutar dos benefícios de duas instituições de ensino 100% reformadas”, destaca Ceci Rocha em suas redes sociais.

E a educação de Atalaia continuará avançando muito mais na gestão da prefeita Ceci Rocha. É que são R$ 6,1 milhões investidos em recursos próprios, beneficiando ao todo 12 escolas, que passam por uma verdadeira transformação, sendo reformadas, ampliadas e modernizadas.

As inaugurações contaram com a presença da deputada estadual Fátima Canuto, da secretária de educação Glauciane Veiga e demais secretários, vereadores, funcionários e população presente.