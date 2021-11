Atalaienses são campeões nos Jogos Nacionais Capoeira Essência 2021

Atalaia foi um dos grandes destaques da edição 2021 dos Jogos Nacionais Capoeira Essência, organizado pelo Mestre Marciano, com dois representantes do Grupo Capoeira Brasil Atalaia do mestre Pavão, subindo no lugar mais alto do pódio. O evento foi realizado neste sábado, 27 de novembro, em Maceió.

Na categoria Juvenil, o campeão foi o Janela. Já na categoria Absoluta, o campeão foi o Instrutor Alemão.

O resultado é mais uma prova do ótimo trabalho desenvolvido pelo Grupo Capoeira Brasil no município de Atalaia. Já são mais de 20 anos prestando serviços socioculturais e esportivos, trazendo disciplina e educação aos jovens atalaienses.

Atualmente o GCB Atalaia atende a mais de 50 alunos, com aulas de capoeira gratuitas as terças e sextas, na Casa de Cultura.